Durante a colação de grau, formados em Medicina Veterinária da UNIGRAN recebem Cédula Profissional Digital

O documento é essencial para o exercício da profissão

A UNIGRAN é a 1ª instituição do Brasil a entregar, no dia da Colação de Grau, a Cédula Profissional no formato digital para os formados em Medicina Veterinária turma 2022. O documento é essencial para que os profissionais possam exercer o ofício após a graduação.

A entrega aconteceu nesta quarta-feira, 25, durante a solenidade de outorga de grau. O coordenador do curso e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRM/MS, Thiago Leite Fraga, explicou que a Cédula Digital começou a ser utilizada no dia 2 de janeiro de 2023, sendo um dos motivos que facilitou a emissão do documento.

“Até o ano passado a resolução não permitia entregar documentos, como a Declaração de Conclusão de Curso, para emissão da cédula profissional, era obrigatório a entrega do diploma, mas isso demorava de três a quatro meses. Então, só depois dessa fase que o aluno conseguiria se inscrever no Conselho e ter a sua cédula profissional. E, graças a esta alteração, nós conseguimos oferecer esta dupla emoção para nossos acadêmicos”, apontou o coordenador.

Thiago ainda ressaltou a emoção de entregar o documento aos formados, já que, além de representar o CRMV, estava na cerimônia como coordenador e professor. “Quero participar ativamente na vida destes egressos, porque é um momento único na vida deles. E o Conselho, fazendo parte disso na vida destes profissionais, com certeza será um momento que eles irão lembrar para o resto da vida”, enalteceu.

A médica veterinária Yasmin Alves Guerreiro foi uma das formadas que recebeu a Cédula Profissional durante a colação. Ela exaltou a conquista e a agilidade do processo, já que muitos formados saem da graduação com propostas de empregos e planos profissionais definidos. “Tendo esse documento o quanto antes, antecipa a entrada no mercado de trabalho para muitos”, apontou.

Yasmin também ressaltou o empenho da Instituição em oferecer a oportunidade deles garantirem o documento. “Na minha opinião, foi importante a própria Instituição nos incentivar a conseguir as cédulas antecipadamente, principalmente porque nós todos estávamos passando por esse processo como uma ‘sala’ ainda, dessa forma ficou mais fácil nos ajudarmos em dúvidas e dificuldades para que todos conseguíssemos nossas cédulas”, finalizou a formada.