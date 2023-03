Dourados AC vence Ivinhema e carimba classificação para quartas de final

Vaga antecipada veio com placar de 2 a 1, gols de Flaviano e Felipe Jesus, com Marquinhos descontando para o adversário com um golaço

O lugar do Dourados AC nas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense está garantido e a confirmação veio em uma tarde de festa da torcida no Estádio Douradão, principalmente de crianças. Neste sábado (4), pela oitava rodada, o DAC recebeu o Ivinhema FC e venceu por 2 a 1. Flaviano e Felipe Jesus marcaram os gols douradenses, enquanto Marquinhos descontou para o Azulão. Nas arquibancadas, pouco mais de 1.500 torcedores, boa parte delas crianças trazidas pelos pais ou alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) que tiveram a oportunidade de entrar no gramado e muitos deles torcer pelo clube da cidade no estádio pela primeira vez.

Quando a bola rolou, o Dourados seguiu a empolgação da torcida e começou dominando o adversário. Apesar disso, a primeira grande chance de marcar foi do Ivinhema, aos sete minutos. Quando teve a oportunidade em boa jogada pela esquerda, a bola chegou até Marquinhos e, dentro da área, bateu no canto esquerdo de Léo Lopes, que fez uma bela defesa.

Passado o susto, o DAC voltou a dominar até chegar ao primeiro gol. Aos 21 minutos, a troca de passes do time douradense funcionou e Dandan deu passe açucarado para Flaviano e o atacante não desperdiçou, tocando na saída do goleiro Uélerson, abrindo o placar no Douradão. A vantagem durou até um lance de rara felicidade do meia Marquinhos. Aos 34 minutos, ele recebeu na intermediária, arriscou e acertou o ângulo de Léo Lopes, marcando um golaço, anotando 1 a 1, placar do primeiro tempo.

Na volta do segundo tempo, o DAC não teve o mesmo desempenho e a melhora veio com as mudanças feitas pelo técnico Chiquinho Lima. Com Danilinho, Felipe Jesus e o estreante Firmino Coruja em campo, o time voltou a levar perigo até chegar ao gol da vitória. Depois de cobrança de escanteio pela esquerda, a bola chegou até Felipe Jesus que bateu firme para marcar o gol que fechou o placar em 2 a 1.

Classificação

Na outra partida do Grupo B, o Aquidauanense FC, de virada, venceu o Operário AC por 2 a 1. Com a vitória em casa, o DAC chega aos 13 pontos e se consolida na liderança, tendo agora Aquidauanense e Novo FC dividindo a segunda posição, com dez pontos cada. O Ivinhema fica na quarta posição com sete pontos e o OAC segura a lanterna com cinco pontos.

O DAC tem ainda mais dois jogos pela primeira fase, ambos fora de casa. No próximo sábado (11), às 18h, enfrenta o Novo, em Sidrolândia. Na última rodada, joga contra o Operário Caarapoense, em Caarapó, no dia 19, domingo.