DOF apreende três veículos com mais de R$ 1 milhão em materiais de contrabando e descaminho

Além dos materiais ilegais, um foragido da justiça foi recapturado e um veículo com sinais identificadores adulterado, apreendido

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (07), na BR-463 em Ponta Porã, três veículos carregados com diversos produtos de contrabando e descaminho, avaliados em mais de um milhão de reais. Duas pessoas foram presas, entre elas um foragido da justiça.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia quando abordaram um Fiat Palio e um GM Corsa. Um terceiro veículo que seguia junto não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Após alguns quilômetros o condutor abandonou o carro e fugiu em meio a uma mata.

No veículo foram encontrados diversos pacotes de cigarros e pneus. Em checagem aos agregados foi constatado que as placas do Uno eram falsas. Ao todo, foram apreendidos nos três carros 9.300 relógios, 720 cigarros eletrônicos, 250 pacotes de cigarro, mil relógios e 50 pneus.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 1,01 milhão, foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.