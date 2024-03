Governo de MS vai levar pavimentação para três bairros e área central de Paranhos

Melhor qualidade de vida à população. Com este objetivo o Governo do Estado vai promover a drenagem e asfalto de vias urbanas da área central e de três bairros de Paranhos. A pavimentação vai valorizar os imóveis, além de acabar com a poeira nos dias de calor e com o barro na época de chuva.

Os novos investimentos na cidade foram firmados após reunião nesta quinta-feira (7), que teve a participação do governador Eduardo Riedel e das principais lideranças de Paranhos. Juntos eles definiram as prioridades da cidade para 2024.

“Sentamos com o prefeito e vereadores para definir as prioridades de Paranhos. Vamos fazer estes novos investimentos na cidade para levar benefícios diretos à população. Lançar obras que vão ajudar na evolução da cidade, olhando para frente. Aqui temos um grupo unido em torno de um propósito”, disse o governador.

Entre as obras definidas está a pavimentação e drenagem de ruas na área central, que terá investimento de R$ 10 milhões e mais asfalto nos bairros Novo Horizonte I e II e Vila Nova, no valor de R$ 7 milhões. Ambos os projetos serão executados neste ano.

Com estes investimentos a cidade chegará a 90% das ruas pavimentadas. “Uma parceria como esta não tem como não tocar bem a cidade. Em nome da população temos que agradecer ao governador pelo apoio. Os resultados foram acima da média e hoje acordamos obras de asfalto para nossa população”, afirmou o prefeito Donizete Viaro.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, o deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Rinaldo Modesto e Renato Câmara, além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil) e os vereadores da cidade.