Dia D da vacinação contra dengue terá plantão em todas as UBS de Dourados neste sábado

Vacina estará disponível em todos os postos de saúde, na Sala de Vacinação do PAM e no ‘Agita Dourados’ no Parque dos Ipês

O Dia D da vacinação contra a dengue acontece neste sábado, dia 3, em Dourados. Todas as Unidades Básicas de Saúde, na área urbana, vão atender entre às 8h e 17h. O horário será o mesmo na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico). Já nas UBS dos distritos, o atendimento acontece entre 8h e 16h.

Segundo a programação do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), também haverá uma equipe atendendo as pessoas que queiram se vacinar durante a primeira edição do “Agita Dourados”, que acontece no Parque dos Ipês, a partir das 15h.

Podem tomar a vacina pessoas entre 4 e 59 anos, o esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. Além da Qdenga, serão ofertadas também a vacina bivalente contra covid-19, vacina contra influenza e outras que fazem parte do PNI (Plano Nacional de Imunizações).

“Nosso objetivo é aumentar as opções de vacinação para que os douradenses possam se proteger contra a dengue, já que muitos ainda não conseguiram receber a primeira dose da vacina por causa do horário de trabalho, por exemplo. Nesse sábado vamos ter todas as unidades de saúde atendendo”, diz Edvan Marcelo Marques, gerente do NI.

Prevenção

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, o Brasil pode atingir até 5 milhões de casos de dengue em 2024. O alto índice seria resultado de uma combinação de fatores, como calor intenso, grande volume de chuvas, e o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus que causa a doença. Ainda de acordo com a pasta, o número de mortes também pode ser recorde neste ano.