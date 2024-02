Convocados pelo Sisu devem fazer matrícula até 4ª feira no IFMS

São 320 vagas em Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas. Aulas começam no 2º semestre

Foi publicada nesta quinta-feira, 1°, a primeira chamada para candidatos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2024. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) ofertou, por meio do sistema, 320 vagas em Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas.

Os convocados devem realizar a matrícula até a próxima quarta-feira, 7. Também foi feita a convocação para a banca de heteroidentificação, destinada aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. As bancas serão nesta sexta, 2.

A matrícula deve ser feita por meio do Sistema de Matrículas do IFMS. Toda a documentação solicitada deverá ser enviada na forma de arquivo digitalizado, legível e de boa qualidade, com no máximo 5 mb cada, a partir dos documentos originais. Serão aceitas imagens nos formatos .png, .jpg ou .jpeg e textos nos formatos .pdf, .doc, .docx ou .odf.

Também é necessário o preenchimento do Questionário Socioeconômico, pré-requisito para a realização da matrícula. Por isso, caso ainda não tenha sido respondido, o candidato será redirecionado a ele.

Aquele que não tiver acesso à internet poderá solicitar o uso de um computador do Instituto Federal, fazendo o agendamento do dia e horário na Central de Relacionamento (Cerel) de um dos campi da instituição. Os endereços, contatos e horários para atendimento estão disponíveis no site do IFMS.

Todas as orientações para matrícula constam no edital de primeira chamada, publicado na Central de Seleção.

Lista de espera – As vagas não ocupadas após o período para matrícula serão prioritariamente destinadas pelos integrantes da lista de espera.

O candidato não classificado em primeira chamada pode participar da lista de espera do processo seletivo acessando pelo Portal Acesso Único, também até dia 7, para manifestar interesse na vaga. Somente poderá participar da lista de espera o candidato inscrito para o curso correspondente a sua primeira opção.

De acordo com o cronograma divulgado, a segunda chamada será publicada no dia 19, com matrículas entre 20 de fevereiro e 5 de março. Já o início das aulas será no dia 25 de julho.