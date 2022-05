Deputado Marçal entrega em Douradina veículo para transporte de pacientes

O deputado estadual Marçal Filho (PP) entregou na cidade de Douradina, um veículo Yaris Sedan para o transporte de pacientes. A compra ocorreu com emenda estadual liberado pelo deputado e terá como proposta atender a população que precisa de atendimento em saúde em municípios da região.

Com pouco mais de 6 mil moradores, Douradina está entre as cidades com menor população no Estado. Muitos serviços de média e alta complexidade na área da saúde não são oferecidos no município, tendo os pacientes recorrerem a Dourados e Campo Grande, por exemplo.

O prefeito Jean Fogaça comemorou o investimento. “Hoje é dia de alegria, de celebrar o recurso recebido e agradeço muito ao deputado Marçal por encaminhar todos os anos verbas para Douradina. O veículo será de grande valia para transportar nossos pacientes”, disse o administrador municipal durante solenidade de entrega do Yares Sedan zero quilômetro, na quarta-feira.

Ele lembrou do Centro de Educação Infantil Arte e Vida, construído com recursos destinados por Marçal Filho há duas décadas e que é referência na educação de crianças. Ainda destacou outros trabalhos do deputado em Douradina na área de infraestrutura.

Marçal Filho falou da parceria com o município. “Tenho história de trabalho com Douradina há muito tempo, do meu mandato como deputado, destinando a cidade recursos para execução de obras de galerias de águas pluviais em diversas ruas, construção do Centro Infantil, de patrulha mecanizada e de moradias”, recordou.

Levar mais infraestrutura aos bairros da cidade tem sido luta de Marçal na Assembleia Legislativa. Ele pediu ao Governo do Estado a execução de asfalto em ruas dos bairros Parque das Araras I e II, locais onde os moradores sofrem em período de chuva e de estiagem.

Após a solenidade de entrega do veículo, Marçal Filho esteve no Centro de Educação Infantil Arte e Vida, construído com recurso garantido por ele, onde conversou com professores. A escola conta com uma moderna estrutura, salas climatizadas, ambientadas e acolhedoras; parquinho de recreação e um amplo jardim para as crianças se divertirem.