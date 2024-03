DEFRON prende motorista de caminhão com carga de cocaína e crack avaliada em mais de R$ 20 milhões

A Polícia Civil, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em conjunto com a Delegacia de Ivinhema, apreendeu uma carga de entorpecentes, na BR 376, entre os municípios de Dourados e Ivinhema. A ação ocorreu na madrugada de ontem, 06/03, no âmbito da operação Protetor, coordenada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública.

Segundo apurado, no início da semana, a DEFRON recebeu informação de que um grupo criminoso transportaria grande quantidade de cocaína em um caminhão de cor vermelha, oriundo da região de fronteira, passando pela região de Dourados, no horário noturno. Diante disso, os policiais passaram a monitorar as rodovias e estradas vicinais a procura de veículos suspeitos com a descrição fornecidas

Na noite de terça-feira, 05, um caminhão com as características procuradas pelos policiais estava indo de Dourados sentido ao Distrito de Indápolis, em alta velocidade, aparentando estar com pneu estourado e com os trucks de carga erguidos o que demonstrava que o veículo estava sem carga. Rapidamente os policiais iniciaram a perseguição e montaram barreira no trevo que dá acesso ao Distrito de Indápolis, na Vila São Pedro, mas o motorista do caminhão, provavelmente orientado por “batedor”, conseguiu ludibriar as forças policiais e acabou sumindo da rodovia.

Desse modo, a Delegacia de Ivinhema foi acionada para se posicionar na BR 376, em frente a um laticínio, para fazer o bloqueio e parar o caminhão alvo da diligência. Concomitantemente uma equipe da DEFRON foi ao encontro do bloqueio policial que estava sendo realizado.

Por volta das 01h30 de ontem, o caminhão foi abordado. O motorista, um homem de 40 anos, foi indagado sobre os motivos da viagem, apresentando respostas confusas e nervosismo exacerbado e ao ser questionado se estava carregando droga, acabou confessando.

O veículo foi inspecionado e na cabine foram encontrados 248 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 273,55kg, e 38 tabletes de crack, pesando aproximadamente 84,9kg. A apreensão está avaliada em mais de R$ 20 milhões.

O motorista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi apresentado para a Autoridade Policial. Além do entorpecente, foi apreendido também o caminhão utilizado para o transporte.

Serviço – A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.