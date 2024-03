I Feira da Mulher Empreendedora começa hoje em Caarapó

Nos dias 7 e 8 de março (quinta e sexta-feira), a Praça Central de Caarapó será palco de um evento especial dedicado ao empreendedorismo feminino. A I Feira Mulher da Empreendedora é um espaço essencial para destacar o talento, a criatividade e a determinação das mulheres empreendedoras da região.

Esta feira oferece uma oportunidade única para networking, aprendizado e inspiração. Mulheres empreendedoras terão a chance de compartilhar suas histórias de sucesso, conectar-se com outras profissionais e fortalecer suas marcas.

Conforme divulgado pela coordenação do evento, a feira será aberta oficialmente nesta quinta-feira, às 19h. Em seguida, haverá aulão de zumba (treinador Alexandre) e apresentação cultural (Ciranda Pantaneira). Amanhã, a partir das 19h, será realizada aula de ginástica localizada (Studio Zanzi) e apresentação da Orquestra de Violões Guarani.

Nos dois dias funcionará praça de alimentação.

Os organizadores do evento convidam a população para celebrar o empreendedorismo feminino e fortalecer a presença das mulheres no mundo dos negócios!

Estão envolvidas na promoção da feira as secretarias municipais de Assistência Social e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, capitaneadas pela prefeitura de Caarapó.

O empreendedorismo feminino tem se destacado cada vez mais como uma força impulsionadora da economia global. Mulheres empreendedoras estão quebrando barreiras, desafiando estereótipos e conquistando espaços antes inexplorados no mundo dos negócios.

Com determinação, criatividade e resiliência, as mulheres empreendedoras estão transformando setores, inovando em produtos e serviços e inspirando toda uma geração. Seja no campo da tecnologia, da sustentabilidade, da moda, da saúde ou de qualquer outra área, as mulheres estão deixando sua marca e mostrando que o empreendedorismo não tem gênero.

Além de impulsionar a economia, o empreendedorismo feminino também promove a igualdade de gênero, ao abrir caminho para mais mulheres ocuparem posições de liderança e influência. As empreendedoras não apenas geram empregos e riqueza, mas também contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

É fundamental reconhecer e apoiar o empreendedorismo feminino, valorizando o talento, a dedicação e a capacidade das mulheres empreendedoras. Ao investir e incentivar o empreendedorismo feminino, estamos investindo no futuro, na inovação e no progresso de toda a sociedade.

Que possamos celebrar e apoiar as mulheres empreendedoras, reconhecendo seu papel fundamental na construção de um mundo de negócios mais diversos, inclusivo e próspero. O empreendedorismo feminino não é apenas uma tendência, é uma realidade que está transformando o cenário empresarial e inspirando a todos nós a alcançar novos patamares de sucesso e realização.