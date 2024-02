Cursos nas áreas de beleza e gastronomia são opções de qualificação no Senac Dourados

O Senac Dourados está com inscrições abertas para dois cursos nas áreas da beleza e gastronomia, com início neste mês de fevereiro. Entre as opções tem o curso Cortes de Cabelo Masculino e Técnicas de Barbear, com início dia 19 de fevereiro.

O curso aperfeiçoa o profissional em cortes masculinos por meio de técnicas derivadas da Academia Pivot Point, com docentes qualificados e noções de design de corte e criação. O curso também projeta o profissional cabeleireiro no segmento de Barbearia, com o exercício de técnicas clássicas.

E ainda o curso de gastronomia, Preparo de Bolos e Tortas, com início dia 26 de fevereiro, com 40 horas/aula. Desenvolve nos alunos a competência para ampliar sua capacidade criadora e tendo a qualidade como diferencial do seu produto. É destinado a profissionais que atuam no segmento de produções alimentícias ou de gastronomia.

O Senac Dourados fica na Rua Dr. Mário Machado de Lemos, 240 – Jardim Londrina. Mais informações sobre os cursos no site: http://ms.senac.br/dourados, pelo telefone (67) 3411-2400 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.