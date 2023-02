Covid-19: Sala de Vacinação do PAM de Dourados abre no período da tarde de hoje à quarta-feira

O Núcleo Municipal de Imunização, ligado à Sems (Secretaria Municipal de Saúde), atende na tarde desta segunda-feira na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico) para disponibilizar imunizantes contra a covid-19.

Os técnicos do setor convocam os pais e responsáveis de crianças entre seis meses e menores de três anos, com e sem comorbidades, para levarem seus filhos, além das pessoas que precisam atualizar a carteirinha de vacinação.

De hoje, 20 de fevereiro, até a próxima quarta-feira (22), a Sala da Vacinação do PAM atende das 13 às 18 horas.

As vacinas Pfizer Baby, destinadas ao público de 6 meses a menores de 3 anos, estão liberadas para todas as crianças desta faixa etária. Para a vacinação, os pais devem levar a documentação dos filhos, inclusive laudo ou atestado que comprove a condição de saúde em caso de alguma comorbidade. Vale lembrar também que as doses são limitadas.

O gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques, comenta que os pais e responsáveis podem aproveitar a oportunidade para se imunizar. “O atendimento é voltado também para toda a população adulta. É a chance para as pessoas possam atualizar o calendário vacinal. A ideia é que os pais levem os filhos para vacinação e aproveitem para se protegerem contra a covid-19”.