Confrontos foram definidos nesta quinta-feira (28), após a última rodada da fase de grupos. Competição ocorre no Ginásio da Unigran, em Dourados/MS

A Copa Mundo do Futsal F12.Bet Sub-21 entra nas Quartas de Final. Os oito classificados foram definidos nesta quinta-feira (28), com o encerramento da fase de grupos da competição. Os jogos ocorrem no Ginásio da Unigran, em Dourados/MS.

Pelo grupo A, o Joinville, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, folgou na rodada e já havia confirmado o primeiro lugar da chave. Nesta quinta-feira, o Corinthians bateu o Pato Futsal por 5 x 2 e garantiu classificação como segundo colocado do grupo. O Pato Futsal também avança com seis pontos e como terceiro melhor no geral.

Pelo grupo B, as vagas foram definidas nos últimos jogos. O Santo André / Intelli confirmou a liderança ao vencer o São Paulo por 5 x 3 e chegou aos 9 pontos. A segunda posição ficou com a ACBF, que tem 7 pontos e folgou na rodada. O empate entre Minas e ACEL, por 2 x 2, acabou eliminando as duas equipes.

Pela chave C, o Magnus fechou a primeira fase na liderança e com 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira (28), o time de Sorocaba bateu o São José dos Pinhais, por 3 x 2. Em seguida, o Vasco da Gama goleou o já classificado Foz Cataratas, por 5 x 1, e também avançou aos playoffs.

As Quartas de Final ocorrem nesta sexta-feira (29) e com transmissão ao vivo do canal do Youtube do Mundo do Futsal e do craque Falcão. As semifinais serão realizadas no sábado, às 12h15 e 14h15. A disputa pelo terceiro lugar ocorre no domingo, às 9h, e a grande decisão às 12h15, ao vivo no SporTV.

Os três melhores da Copa Mundo do Futsal F12.Bet Sub-21 / Etapa Nacional garantem classificação para fase mundial da competição, que será realizada de 10 a 15 de maio, em Paranaguá (PR).

Confira como ficou os confrontos Quartas de Final

Quartas de Final – 29 de abril – Sexta-feira / Ginásio da Unigran – Dourados/MS

14h – Joinville x Vasco da Gama

16h – Foz Cataratas x ACBF

18h – Corinthians x Santo André / Intelli

20h – Magnus Futsal x Pato Futsal