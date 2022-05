Reinaldo entrega reforma de escola cívico-militar e participa da festa da Linguiça em Maracaju

Em um investimento de R$ 4,58 milhões, a Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo, que passa a fazer parte do Programa das Escolas Cívico-Militares (Pecim) neste ano, foi reformada e recebeu novos equipamentos. Essas melhorias serão entregues nesta sexta-feira (29), às 15 horas, pelo governador Reinaldo Azambuja.

A unidade escolar conta com 436 estudantes matriculados em 14 turmas de tempo parcial, nos períodos matutino e vespertino, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

Somente em infraestrutura, foram aplicados R$ 3,744 milhões, incluindo reforma com acessibilidade, adequação da edificação às normas de proteção contra incêndio e pânico e proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária.

A comunidade escolar recebe também 420 conjuntos escolares (mesa e cadeira para estudantes), 31 aparelhos de ar-condicionado (12, 18 e 2 mil BTUS), 20 mesas de refeitório, mesas de diretor, gaveteiros, bebedouro industrial, refrigerador, 80 kits escolares, 12 mesas em “L”, 25 computadores e mesas para computador.

Na mesma solenidade, o governador Reinaldo Azambuja também autoriza a aquisição de um ônibus para atender os estudantes das redes estadual e municipal de ensino.

Finalmente, às 19 horas, Reinaldo Azambuja vai à abertura da 26ª Festa da Linguiça de Maracaju. Por intermédio da Fundação de Cultura, o Governo de Mato Grosso do Sul destinou R$ 150 mil para o Rotary Clube de Maracaju, organizador do evento.