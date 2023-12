Com redução da distância entre Capital e Bonito, Estrada do 21 será nova atração turística

Turistas e outros usuários poderão em breve ter uma alternativa, inclusive a partir de Campo Grande, para alcançar Bonito e região. Antes mesmo de chegar na cidade sul-mato-grossense do ecoturismo, os viajantes poderão desfrutar do traçado suave e tranquilo que a rodovia MS-345 (“Estrada do 21”) vai oferecer com paisagens bucólicas ao longo do trajeto, que liga a cidade de Anastácio a Bonito, passando pelo distrito de Águas de Miranda.

A rodovia é uma antiga reivindicação do trade turístico e de moradores, que enxergam na pavimentação asfáltica uma oportunidade de impulsionar a economia da região. A obra na MS-345, dividida em quatro lotes, vai reduzir em até 40 km a distância de Campo Grande a Bonito. Ela começa no “Posto 21” em Anastácio e segue rumo à cidade dos rios de águas translúcidas.

Com curvas suaves e longas retas, a rodovia já conta com grandes equipamentos pesados prontos como pontes, drenagem e túneis para passagem de animais, entre outros. Ao longo dos trechos 3 e 4, com 47,8 quilômetros, observa-se homens e máquinas trabalhando a pleno vapor nas etapas que antecedem o asfalto.

Já os trechos 1 e 2 que totalizam cerca de 50 km, já estão com quase 90% concluídos e devem ser entregues ainda no verão de 2024. Até um mirante está sendo finalizado para que os usuários da rodovia possam admirar a beleza do local.

De acordo com o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), são mais de R$ 320 milhões investidos na pavimentação de 100 quilômetros da rodovia. “Um investimento robusto que beneficia não só o turismo de Bonito, mas também a pecuária de Aquidauana e Anastácio. Essa é uma obra que desenvolve toda a região, do turismo aos negócios”, frisou o secretário.

A rodovia foi projetada com dispositivos de mitigação de colisões entre veículos e animais silvestres, dentro dos preceitos do programa Estrada Viva. No trecho já foram instaladas 42 passagens inferiores de fauna e estão previstas para o 1º semestre de 2024 a colocação de dois sonorizadores, mais de 100 placas lúdicas e cerca de 10 mil metros de tela condutora de fauna.

Outra rota que dá acesso a pontos turísticos é a Rodovia do Turismo, na cidade de Bonito. Recém concluída, a estrada vicinal com 9 km passa pelo córrego Mateus e o rio Formoso, com uma linda cachoeira à disposição dos visitantes.

Para o agente de turismo, em Bonito, Giliard Aivi Zavala, a redução da distância entre a Capital e Bonito vai atrair mais visitantes. “A rota vai fomentar mais o turismo. No distrito de Águas de Miranda, a estrada vai beneficiar a pesca esportiva com incremento de novas pousadas”, comentou.