Com investimento do Governo de MS, Carnaval de Campo Grande tem lançamento oficial

Em uma festa recheada de brilho e de muito samba, mais de 500 foliões conheceram na noite de sexta-feira (20) a nova corte de Momo e curtiram os sambas-enredo das escolas da capital. Foi o lançamento pela Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), no Armazém Cultural, do Carnaval 2023, com investimento do Governo do Estado, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). O Estado disponibilizou R$ 1, 6 milhão para a promoção das festas na Capital e em Corumbá.

A festa começou com o show do sambista Gideão Dias e, logo após, a nova corte do Rei Momo foi apresentada. Lineia Marçal foi coroada a Rainha; Luca Matos, a Princesa; e Leandro Moreira, o Rei Momo, que recebeu as chaves da cidade. Já a rainha ganhou da secretária-adjunta da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza, o cetro para reinarem na Capital até a Quarta-feira de Cinzas.

Para Viviane, que representou o governador Eduardo Riedel, “a valorização da cultura popular é o fortalecimento da cidadania”. “O Carnaval é uma das atividades mais democráticas do País. Incentiva direta e indiretamente a geração de emprego em diversos setores da economia e da classe artística. E é com esse olhar de fortalecimento que o Governo do Estado mais uma vez é parceiro desta ação.”

Max Freitas, diretor presidente da FCMS, subiu ao palco e após mostrar muito samba no pé, arrancando aplausos de todos, declarou conhecer a luta de cada escola pra se manter o Carnaval. “Eu sei quanto isso é importante para a Liga e foi por isso que conseguimos, junto ao Governo do Estado, um aumento de 43% no repasse deste ano, para que as escolas tenham muito mais oportunidade de mostrar toda a sua beleza na avenida”.