Técnico do DAC comemora jogo com torcida no Douradão

Chiquinho Lima diz que esforço da diretoria do clube e da Prefeitura de Dourados merece o reconhecimento dos douradenses

Neste domingo (22) o Estádio Douradão volta a ser aberto ao torcedor para a estreia do Dourados AC no Campeonato Sul-Mato-Grossense, contra o Aquidauanense FC, às 15h30. O local recebeu aval do (MPE) Ministério Público Estadual após empenho da diretoria do clube e da Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) em atender as solicitações das autoridades responsáveis e conseguir os quatro laudos obrigatórios, o que vai proporcionar ao DAC jogar pela primeira vez como mandante com apoio do torcedor douradense.

A liberação foi comemorada pelo técnico Chiquinho Lima. No clube desde meados do campeonato do ano passado, ele conhece as duas realidades, já que comandou o time em boa parte da competição jogando no Douradão com arquibancadas vazias em 2022. Antes, porém, Chiquinho foi o técnico do Sete de Dourados, campeão estadual em 2016. Na decisão, contra o EC Comercial, todos os setores liberados da arquibancada estavam lotados.

O treinador levou o grupo para os primeiros treinos no gramado do Douradão nestas quinta (19) e sexta-feira (19) e gostou do que viu. “É muito prazeroso estar de volta e ficamos muito felizes pelo que encontramos. Gramado bem cuidado, estádio limpo e com os responsáveis pela manutenção trabalhando”. Além dos elogios, o técnico afirmou que os treinos foram importantes para os jogadores terem noção da grandeza do estádio. “Importante para os nossos atletas sentirem a atmosfera que o estádio trás, as dimensões do campo. Nós que já vivenciamos o Douradão cheio e pulsando, é sempre um motivo de muita emoção estar lá”, afirma.

Chiquinho visitou as dependências que irá utilizar no estádio durante a competição e agradeceu o esforço feito pela equipe da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e da Funed que trabalho que foi intenso, principalmente nas últimas duas semanas. “Tenho que agradecer o esforço da diretoria do DAC e a Prefeitura de Dourados pelo cuidado para que tudo esteja pronto para essa reabertura desta praça que é muito importante para o desporto douradense e para futebol de Mato Grosso do Sul, estão todos de parabéns e a torcida neste domingo, certamente reconhecerá isso”.

Torcida

Em relação ao time, Chiquinho afirma que o trabalho realizado desde o início da preparação está dando os resultados esperados. “Começamos a montagem do time do zero, atletas ainda no período de adaptação e se conhecendo e sabemos que ainda estamos muito distante daquilo que pretendemos como equipe. Mas sabemos que o que vai nos dar consistência e nos aproximar do que queremos é a sequência do trabalho e os jogos e esperamos fazer um jogo competitivo e organizado”.

Para isso, claro, ele conta com apoio do torcedor nas arquibancadas. “Esperamos que os assentos disponíveis estejam todos ocupados, que o torcedor faça uma grande festa e nos apoie durante todo o jogo. Sabemos a força e diferença que faz a torcida douradense e precisamos muito deste apoio. Tudo que estamos desenvolvendo é para eles e por eles”, completa.

Serviço

Para acompanhar a partida entre DAC e Aquidauanense, o ingresso tem valor único de R$ 20 com venda antecipada nas lojas Camisa 10 e Salim Esporte. Neste domingo, as bilheterias do Douradão abrem às 14h e, no local, meia entrada para estudantes devidamente identificados. Crianças até oito anos, acompanhadas dos pais e responsáveis, não pagam entrada.