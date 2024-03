Com ingresso solidário, Sindha MS promove o evento “Elas por elas”

O evento terá como palestrantes Tatiana Samper e Mônica Fernandes e o ingresso serão dois pacotes de absorventes, que serão doados para a Casa da Mulher Brasileira

No próximo dia 8 de março, Dia das Mulheres, o Sindha MS – Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação promove o evento “Elas por elas” – A força da mulher no mercado de trabalho.

O “Elas por elas” – A força da mulher no mercado de trabalho, é uma homenagem às mulheres.

Mônica Fernandes, que falará sobre o tempo das mulheres, destacou a importância do evento e do tema para a reflexão do cotidiano. “A palestra procura abordar o tempo, na vida da mulheres. Algo muito comprometido, diante da multifuncionalidade de suas tarefas. Através de uma linguagem verbal e não verbal, sugere um mergulho em cada uma delas, para uma parada e profunda reflexão de como elas têm desfrutado de sua qualidade de vida! Com dinâmicas inteligentes e impactantes, e dicas muito assertivas mostra a essas mulheres o poder do agora, fazendo-as repensar e reelaborar sua agenda, para evitarem o perigo do vazio de uma vida ocupada demais”, reforçou.

Além da palestra com Mônica Fernandes, o evento terá a presença de Tatiana Samper que falará sobre “Espaços seguros para mulheres no setor de lazer”.

Para o presidente do Sindha MS, Juliano Wertheimer, é de suma importância promover reflexões que atendam às necessidades das mulheres. “Elas ocupam a maioria das frentes de trabalho. E, 8 de março é o dia de celebrar a força da mulher, sempre refletindo e buscando avanços que torne suas vidas mais digna, justa e longe da violência”.

Elas por elas

A executiva do Sindha MS, Cátia Almeida, destacou que o evento terá o ingresso solidário. “As mulheres participantes devem trocar os ingressos por dois pacotes de absorventes, que serão doados para a Casa da Mulher Brasileira, sendo revertidos para as vítimas atendidas de violência doméstica e familiar”.

Serviço

Será no dia 8 de março, a partir das 14h, no Senac Hub – Rua Francisco Cândido Xavier (antiga Rua do Parque), 75, centro.

O evento realizado pelo Sindha MS conta com o apoio do Senac, Senac Hub e Fecomercio MS.