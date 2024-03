Juscelino solicita melhorias na Lavanderia Popular da Vila Cachoeirinha

O vereador Juscelino Cabral (PSDB) encaminhou ao poder executivo de Dourados, solicitação para que seja feita manutenção na estrutura física, além de limpeza e roçada na área da Lavanderia Popular Comunitária da Vila Cachoeirinha. A solicitação foi feita por meio de indicação, nesta semana.

A iniciativa do vereador objetiva atender às demandas da comunidade douradense. Ele aponta que a Lavanderia, localizada na Rua Eulália Pires, se encontra com a estrutura física em estado de conservação bastante precário e necessita de reformas urgentes, incluindo a pintura do prédio, além dos serviços de limpeza e roçada em toda a área externa.

“A lavanderia atende centenas de pessoas da comunidade”, descreve Juscelino. Por isso, entende que “a reforma deve ser atendida e tornou evidente a necessidade urgente da troca de equipamentos”.

Juscelino também explica que essa benfeitoria proporcionará às mulheres a condição de levar sustento para casa, pois muitas trabalhadoras que lá trabalham são chefes de família.

Outras

Juscelino também solicita ao executivo municipal que proceda estudos visando à implantação de um quebra-molas e sinalização na Rua Eulália Pires cruzamento com a Rua Antônio Audelino Garcia Camargo, manutenção com urgência na boca-de-dragão da Rua Manoel Faria Seite esquina com a Rua Manoel Joaquim da Silva, também na Vila Cachoeirinha, e a manutenção na boca-de- lobo localizada na Rua Mozart Calheiro, cruzamento com a Rua Vereador Aguiar de Souza, localizado no Jardim Água Boa.