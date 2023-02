Com gol de Rony, Palmeiras vence Água Santa e se mantém como único invicto no Paulistão

O Palmeiras derrotou o Água Santa por 1 a 0, neste domingo, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Segundo a Gazeta Esportiva, o jogo foi amarrado, cheio de faltas e discussões em campo. O gol foi marcado pelo atacante Rony, de cabeça, logo no primeiro minuto do segundo tempo.

A vitória no ABC Paulista foi a quinta seguida do Palmeiras no Paulistão, no qual é o único invicto e com a melhor campanha na classificação geral. Com 20 pontos, o Verdão está disparado na liderança do Grupo D e com a vaga nas quartas de final bem encaminhada. O Água Santa, com 11 pontos, está em segundo lugar do Grupo B e segue na luta para avançar de fase.

Pela nona rodada, que acontecerá neste meio de semana, o Palmeiras terá o clássico contra o Corinthians pela frente. O duelo será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Água Santa vai entrar em campo um dia antes, às 15 horas, novamente no Distrital do Inamar. O adversário será o Red Bull Bragantino.

O jogo – De olho no clássico, o técnico português Abel Ferreira resolveu poupar cinco titulares em Diadema. Marcos Rocha, Murilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Endrick começaram no banco de reservas. Com Mayke, Luan, Jailson, Fabinho e Giovani em seus lugares, o Palmeiras teve dificuldades na primeira metade do primeiro tempo.

Logo no início o Verdão chegou com certo perigo com Raphael Veiga, mas depois quem dominou as ações no meio de campo foi o Água Santa. O time de Diadema não chegou a dar trabalho para o goleiro Weverton, mas conseguiu criar algumas chances. Na melhor delas, aos 13 minutos, o lateral direito Reginaldo cruzou na segunda trave e a bola sobrou para Bruno Xavier após falha de Mayke. O atacante bateu de primeira e mandou para fora.

O Palmeiras conseguiu equilibrar a disputa no meio de campo após a parada para hidratação. Assim, nos últimos 20 minutos daa etapa, as oportunidades do time alviverde começaram a aparecer, mas, assim como Weverton, o goleiro Ygor Vinhas não teve que fazer qualquer defesa nos chutes ou cabeçadas dos palmeirenses.

Para a segunda etapa, um lance de bola parada, logo no primeiro minuto, resolveu as coisas para o Palmeiras. Raphael Veiga cobrou uma falta pelo lado direito e Rony se antecipou à zaga na primeira trave para cabecear no canto esquerdo de Ygor Vinhas. O goleiro do Água Santa ainda tentou fazer a defesa, mas a bola já havia ultrapassado a linha.Até houve uma paralisação de três minutos para a checagem do VAR.

Com o desgaste provocado pelo calor, Abel Ferreira usou rapidamente as cinco substituições a que tem direito. Até aos 25 minutos, Endrick, Zé Rafael, Gabriel Menino, Breno Lopes e Bruno Tabata já haviam entrado. Antes de sair, Rony até chegou a marcar seu segundo gol na partida, mas o lance foi anulado com a ajuda do VAR, que viu uma falta de Breno Lopes na origem do lance.

Aos 32 minutos, um momento tenso no jogo. Em uma dividida na lateral, o zagueiro Rodrigo Sam empurou Endrick, que se chocou com as placas de publicidade em frente ao banco de reservas do Palmeiras. Imediatamente os jogadores alviverdes foram para cima do defensor do Água Santa e uma confusão se formou. No final, o saldo foram dois cartões amarelos (para Sam e para o zagueiro Murilo, do Palmeiras, que nem entrou na partida) e a expulsão de Thiago Carpini, o técnico do time de Diadema.

Daí até o final, pouca coisa de bom aconteceu. O Água Santa conseguiu uma finalização em uma cobrança de falta de Bruno Mezenga, aos 40 minutos, que Weverton espalmou sem dificuldades.

Ficha Técnica

Água Santa 0 x 1 Palmeiras

Local: Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes (Distrital do Inamar), em Diadema (SP)

Data: 12 de fevereiro de 2023 (domingo)

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Renda: R$ 319.900,00.

Público: 5.182 pagantes (5.768 no total).

Cartões amarelos: Thiaguinho, Rodrigo Sam, Lelê e Joilson (Água Santa); Murilo (no banco de reservas) (Palmeiras)

Cartão vermelho: Thiago Carpini (Água Santa)

Gol:

PALMEIRAS: Rony (a 1min do 2º tempo)