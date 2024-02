Com 32 mil alunos matriculados, aulas na Reme de Dourados começam nesta quinta-feira

Central de Matrículas segue com atendimento presencial até o dia 29/2, das 7h30 às 13h30, para quem não efetuou matrículas dentro do período determinado

A Secretaria Municipal de Educação dá início ao ano letivo nesta quinta-feira (15/2) em Dourados, com cerca de 32 mil alunos nas escolas e Ceim’s (Centros de Educação Infantil Municipal) que compõem a Reme (Rede Municipal de Ensino).

Em 2024 foram oferecidas 33 mil vagas, das quais 28 mil foram preenchidas na rematrícula.

Após chamada pública aberta pela Prefeitura no ano passado, dez unidades se inscreveram e foram conveniadas para atender a demanda dos Ceim’s, com vagas de 0 a 3 anos, sendo elas: Instituto Maximos; Instituto Crescer; Ceart – Centro Educacional Antonio Raposo Tavares; Centro Educacional São Matheus; Associação Brasileira de Crédito e Desenvolvimento da Educação do Esporte – Abcde; Iegran – Instituto Educacional da Grande Dourados; Lar de Crianças Santa Rita; Escola de Recreação e Ensino Fundamental Novos Tempos do Saber – Nova Época; Iead – Instituto Educacional Alecrim Dourado; Escola e Hotelzinho Mundo Da Alegria.

Conforme as informações da Central de Matrículas, ainda há cerca de mil vagas em aberto para aqueles que não realizaram as matrículas no período determinado.

É importante ressaltar que as vagas em aberto estão espalhadas em diversas escolas, ou seja, elas serão oferecidas nas escolas que ainda não preencheram o quadro de alunos, cabendo ao aos pais ou responsáveis escolherem dentre essas opções restantes as que melhor os atende.

A Central de Matrículas segue com atendimento aos pais e responsáveis através do WhatsApp nos números (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661 ou pessoalmente no CAM (Centro Administrativo Municipal), localizado na Prefeitura de Dourados, à rua Coronel Ponciano, 1.700.

O atendimento presencial retorna amanhã (15/2) e segue até o dia 29/2, das 7h30 às 13h30.