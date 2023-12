Clima e guerras ameaçam sobrevivência do mundo, diz presidente da Itália

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, alertou nesta segunda-feira (18) que os atuais desafios climáticos e bélicos enfrentados pela humanidade “colocam em risco a sobrevivência do planeta”.

Mattarella fez os comentários durante sua participação na 16ª edição da Conferência dos Embaixadores Italianos no Mundo, ocorrida no Ministério das Relações Exteriores em Roma.

“Os desafios que a humanidade enfrenta colocam em risco a sobrevivência do planeta, desde as consequências das condições climáticas, até os conflitos, que nos remetem a épocas que não tem o direito de se repetir, em que as populações se tornam reféns das políticas agressivas dos seus respectivos governos”, disse o mandatário.

O chefe de Estado italiano acrescentou que é um “erro capital” classificar a invasão russa à Ucrânia como um assunto de “mera dimensão regional”. O presidente ainda disse que são os civis quem “pagam o preço mais elevado” pelo conflito.

“Os seus efeitos desestabilizadores são sentidos em todos os cantos do globo e minam os instrumentos internacionais de cooperação e diálogo”, comentou Mattarella.

O presidente ainda condenou o ressurgimento do antissemitismo em virtude da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

“Essas mensagens devem receber a mais clara condenação, sem ambiguidades ou interpretações de conveniência”, concluiu.

Da AnsaFlash