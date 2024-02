Campo Grande: abuso de velocidade leva Zé Teixeira a apresentar indicações

A situação do trânsito em Campo Grande preocupa o deputado Zé Teixeira (PSDB) que apresentou nesta terça-feira (05) dois pedidos para a instalação de redutores de velocidade na Capital. Na primeira indicação, o deputado solicitou a instalação do quebra-molas na rua Dom Cirilo, no Jardim Seminário.

Conforme os moradores, os motoristas têm abusado do limite de velocidade determinado para a via, situação que já provocou acidentes. Há relatos inclusive de “rachas”, o que tem levado pânico a quem mora no local.

O deputado Zé Teixeira também encaminhou à prefeita Adriane Lopes um pedido de instalação de quebra-molas na rua da Planície, entre as ruas Sequoia e Itaquera, no Jardim Flamboyant. Os moradores reclamam que os condutores de veículos e motos, principalmente aqueles que acessam a rua vindos da Avenida Ministro João Arinos, estão abusando da velocidade e trazendo risco, principalmente, às crianças e aos idosos que frequentam a praça pública.

“Tratam-se de importantes reivindicações e de baixo custo. As providências apontadas levarão benefícios de segurança no trânsito. Pedimos a análise e os estudos que couberem, visando o atendimento ao reivindicado pela população”, explica o deputado.