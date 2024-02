Fiems e Governo do Estado discutem Ação Cidadania temático para mulheres

Por meio da parceria entre a iniciativa privada e o poder público, as mulheres terão acesso a um evento exclusivo no mês de março em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (05/02), a Fiems e a Secretaria de Estado da Cidadania (SEC) começaram as tratativas para criar em Campo Grande o Ação Cidadania Para Elas – um evento temático com foco no atendimento à mulher nas áreas de saúde, lazer, empreendedorismo, cidadania e emprego, entre outros.

Entre os serviços ofertados gratuitamente por parceiros, estão: atendimento médico e odontológico, emissão de documentos, orientação jurídica, corte de cabelo e orientação para o mercado de trabalho. O evento temático terá o mesmo formato do Ação Cidadania, que é realizado há mais de 10 anos pelo Sistema Fiems e conta com parceria da TV Morena.

Durante a reunião de trabalho, no Edifício Casa da Indústria, o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, apresentou um breve histórico do Ação Cidadania e a proposta básica de realização do Ação Cidadania Para Elas.

O evento faz parte da programação dos 45 anos do Sistema Fiems, comemorados em 2024. A gerente da Diretoria de Comunicação e Marketing (Dicom), Ana Paula Dantas da Cruz, destacou o olhar cuidadoso da organização com as demandas do público feminino.

“Além dos serviços de emissão de documentos, saúde, lazer e cultura, as mulheres terão acesso serviços específicos, como exames de mama, delegacia da mulher e justiça itinerante. Também queremos criar um lugar para troca de experiências, com painéis, palestras e depoimentos de mulheres empreendedoras ou que construíram carreira de sucesso na indústria”, afirmou.

A secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza da Silva, ressaltou que eventos como o Ação Cidadania Para Elas têm como objetivo assegurar os direitos das mulheres.

“Quando empresas privadas, Governo do Estado, poderes legislativo e judiciário, se unem em parceria para fazer um trabalho coletivo, o resultado é sempre o sucesso e a garantia dos direitos do cidadão e da cidadã. Ao prezarmos pelo direito do outro, estamos cuidando também do nosso próprio direito”, afirmou a secretária.

O Ação Cidadania Para Elas será realizado no dia 9 de março, sábado, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.