Câmara e OAB firmam parceria para esclarecer dúvidas sobre isenção do IPTU

A Câmara Municipal de Dourados e a Comissão de Direito Tributário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), 4ª subseção de Dourados, firmaram parceria para esclarecer dúvidas do contribuinte sobre a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

A isenção tributária é uma dispensa do pagamento do Imposto, que se enquadra em alguma das hipóteses previstas na Lei Municipal, levando em consideração aspectos pessoais do contribuinte ou aspectos do imóvel objeto do tributo.

De acordo com o Código Tributário Municipal, as isenções são previstas para portadores de doenças físicas que impossibilitem o trabalho e outras doenças especificadas na legislação; septuagenários; aposentados pensionistas; proprietário de imóvel popular em via não pavimentada, etc.