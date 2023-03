Bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi atenderam 115,9 mil pessoas em 2022

No dia 12 de março é comemorado no país o Dia do Bibliotecário. Para o Sesi, as bibliotecas são parte essencial da Rede de Educação em Mato Grosso do Sul, pois é por meio das unidades que os alunos acessam recursos valiosos que complementam o aprendizado obtido em sala de aula. E se as bibliotecas cumprem seu papel social, é porque existem bibliotecários e monitores dedicados a essa missão.

Em 2022, a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi Realizou 366,9 mil atendimentos ao público, com aumento de 37,3% em relação ao ano anterior. No período, mais de 115,9 mil pessoas passaram pela Biblioteca Sesi, número 28,6% maior do que o verificado em 2021.

As 47 unidades da Biblioteca Sesi atendem à comunidade em 44 municípios sul-mato-grossenses. Desde 2008 o Sesi atua em parceria com as prefeituras municipais para instalar nas cidades um local de cultura e entretenimento, gratuito e aberto à população.

Cada unidade conta com monitores e auxiliares capacitados para atender os frequentadores. Entre os serviços oferecidos de graça à população, estão: consulta de livros; acesso à internet para pesquisa; projetos de leitura; apoio a pesquisas escolares; reforço pedagógico; entre outros. Já entre as iniciativas de maior destaque, estão: Projeto 60+ (inclusão digital da terceira idade); Hora do Conto com alunos da educação infantil da rede pública; e aulas de iniciação tecnológica para crianças de 7 a 11 anos.

Empréstimo de livros nas bibliotecas da Escola Sesi volta a crescer

O empréstimo de livros e revistas é um dos principais serviços oferecidos pela biblioteca escolar em cada uma das sete escolas da Rede Sesi de Educação. Em 2022, com as atividades normalizadas após o período mais crítico da pandemia de covid-19, a quantidade de empréstimos cresceu exponencialmente: foram 14,8 mil volumes circulando entre a comunidade escolar. O número é praticamente dez vezes maior do que o registrado em 2020, primeiro ano de pandemia.

Agradecimento pelo Dia do Bibliotecário

Ao deixar uma mensagem de agradecimento pelo Dia do Bibliotecário, a responsável pela gestão das bibliotecas da Rede Sesi de Educação no Estado, Evelin Torres Romero, destacou o trabalho de excelência desempenhado por esses profissionais.

“Vocês são responsáveis por manter nossa biblioteca organizada, garantindo que nossos usuários tenham acesso aos recursos de aprendizado e informação. Vocês ajudam a promover o hábito da leitura e contribuem para o desenvolvimento intelectual e educacional de nossos alunos e comunidade. E mais do que isso, vocês são educadores e agentes de mudanças sociais. Que vocês continuem a inspirar e a promover o conhecimento, a leitura e o aprendizado em nossa comunidade”, disse.