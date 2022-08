Após goleada no Athletico-PR, Dorival analisa próxima partida: ‘Jogo completamente diferente’

O Flamengo aplicou uma sonora goleada ao Athletico-PR neste domingo no Maracanã. Este foi o primeiro jogo entre as duas equipes em menos de sete dias. Segundo o LANCE!, para Dorival Júnior, a próxima partida será completamente diferente e o adversário tem que ser respeitado. Até porque, do outro lado, o Furacão é comandado por Felipão, um dos técnicos mais vencedores do Brasil.

– São situações distintas. Todos nós conhecemos o potencial e poderio de uma equipe como Athletico-PR. Não construímos o resultado com facilidade. Tivemos e fizemos por merecer o resultado que conquistamos, mas enfrentamos uma equipe difícil de se jogar. Até 10 minutos do segundo tempo tinha uma impaciência geral e não mexemos na equipe, porque vinha desenvolvendo um bom futebol, jogou de uma maneira correta. Não estávamos conseguindo o gol até aquele instante. Mas vínhamos jogando de uma maneira segura. Acho que isso fez com que o resultado acontecesse. Méritos de toda equipe que soube enfrentar um adversário complicado – disse Dorival. E completou:

– Do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso pais: Luiz Felipe Scolari. Isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. Não pense que será semelhante à primeira, nem tampouco a essa partida. Teremos um jogo completamente diferente, muito disputado e que vai exigir de ambas as equipes. Estaremos muito bem preparados para fazermos um grande jogo.

Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentam na Arena da Baixada pelo segundo duelo das quartas de final da Copa do Brasil.