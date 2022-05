Ao menos uma pessoa morre durante ataque a tiros em igreja nos EUA

Grupo de fiéis conseguiu deter o atirador durante o tiroteio

Pelo menos uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros em uma igreja na Califórnia, nos Estados Unidos. O homem que efetuou os disparos foi detido pela polícia local.

O atirador, um homem asiático de 60 anos de idade, iniciou o ataque dentro da igreja enquanto as pessoas almoçavam após um culto matinal, informou o subxerife do condado de Orange, Jeff Hallock, em uma entrevista coletiva.

As autoridades norte-americanas informaram que um grupo de fiéis conseguiu deter o atirador em um gesto de “heroísmo e coragem excepcionais”. O responsável pelo ataque em Laguna Woods ficou imobilizado até a chegada da polícia.

“Aquele grupo de fiéis mostrou o que acreditamos ser atos de heroísmo e bravura excepcionais ao interferir para deter o homem. Eles, sem dúvidas, evitaram ferimentos e mortes adicionais”, disse Hallock.

As autoridades revelaram que as vítimas do tiroteio são principalmente asiáticas e pessoas descendentes de taiwaneses. Os investigadores pretendem ouvir cerca de 30 indivíduos que estavam na igreja durante o ataque.

O tiroteio em Laguna Woods ocorreu horas depois que um supremacista de 18 anos de idade assassinou pelo menos 10 pessoas em um supermercado em Buffalo, nos Estados Unidos, por motivos raciais.

Da AnsaFlash