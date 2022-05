Parceria entre Senac e Amas oferece curso gratuito com 40 vagas na Capital

O Senac, em parceria com a Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (Amas), oferece qualificação gratuita para o curso de Técnicas em Corte e Venda de Carnes, que será realizado em duas turmas, no total de 40 vagas. O setor tem alta empregabilidade e demanda, mas encontra dificuldades em preencher as vagas por falta de profissionais capacitados.

O presidente da Amas, Denyson Prado, explica que a parceria com o Senac, que vem de longa data, é de extrema importância para a qualificação desses profissionais e a garantia da contratação da mão de obra. “Os supermercados e atacarejos vêm sofrendo com a falta de mão de obra qualificada nesse setor, que é muito importante para o nosso segmento. O curso vem para suprir uma demanda grande de vagas nas empresas e ajudar a garantir o trabalho, já que é um curso que o aluno faz e já sai com a garantia do emprego, dependendo apenas da sua dedicação, pois temos muitas vagas em aberto”, diz.

O curso capacita o aluno com as técnicas básicas de trabalho com carnes, para que compreenda a importância de uma operação eficaz da seção de carnes do supermercado. No curso o aluno aprende ainda a importância do açougue na participação dos resultados na loja, em como atuar no atendimento ao cliente e na realização de diferentes tarefas da seção indicando produtos e orientando para a melhor escolha da carne, além de aprender sobre os princípios de higiene e segurança dos alimentos.

As aulas têm início dia 23 de maio, a primeira turma; e dia 20 de junho, a segunda. As inscrições devem ser feitas no Centro de Educação Profissional Senac Turismo e Gastronomia, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3368 – Jardim dos Estados, mesmo local onde serão realizadas as aulas. Para participar do curso é preciso idade mínima de 18 anos e ensino fundamental incompleto.

Os cursos são oferecidos por meio do Programa Senac de Gratuidade – PSG, que tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. O ingresso nos cursos do PSG se dá por ordem de inscrição do candidato.

“O objetivo do curso, por meio dessa parceria entre o Senac e a Amas, é atender às demandas do setor supermercadista de Campo Grande e região, proporcionando qualificação da mão de obra local e garantindo a inserção da população no mercado de trabalho”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Outras informações no site http://ms.senac.br/psg, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.