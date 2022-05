Agentes da SENAD apreendem mais de uma tonelada de cocaína em residência na fronteira

Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) prenderam na madrugada deste sábado, em Pedro Juan Caballero, um casal acusado de tráfico internacional de drogas. Segundo o MS em Foco, na residência do casal, localizada na rua Colón esquina com a Aquidaban, foram encontrados centenas de tabletes de cocaína e alguma produtos químicos usados no refino e preparo do entorpecente.

A apreensão, avaliada em mais de 7 milhões de dólares, aconteceu depois de uma investigação que mirava integrantes de uma organização criminosa que age na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, suspeita de enviar grandes quantidades de cocaína para outros países.

Durante a madrugada o local foi invadido e o casal foi surpreendido. Centenas de tabletes de cocaína estavam acondicionados em um dos cômodos da casa aguardando o momento de ser transportado.

A droga continua sendo pesada na sede da SENAD em Pedro Juan Caballero, mas a última contagem mostrava mais de 1.100 quilos de cocaína. Novas diligências estão sendo feitas e não está descartada a prisão de outros membros da quadrilha nas próximas horas.