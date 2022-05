Acordo com Sindicato dos Comerciários permite abertura do comércio de Campo Grande nesta quinta

O comércio da Capital pode abrir normalmente no feriado desta quinta-feira (21), mas só poderá contar com o labor dos empregados mediante acordo firmado até hoje com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande – SECCG, informa a entidade de defesa da categoria, garantindo que a maioria das lojas fechou acordo para abrir nesse Dia de Tiradentes.

As empresas que pretendiam abrir amanhã com a presença de funcionários, tiveram 5 dias para protocolar o termo de adesão à abertura do feriado, conforme cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho –CCT, firmado entre as duas partes (patrões e empregados), por intermédio das entidades que representam, informa Carlos Sérgio dos Santos, presidente do SECCG.

Para esse feriado de amanhã, o empregado terá uma folga compensatória a ser preferencialmente concedida na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

Os comerciários terão também remunerações, cobertura de despesas com refeição ou outras eventuais, não constituindo verba de natureza salarial.

Os comerciários que contribuem com o sindicato, terão uma remuneração extra no valor de R$ 99,05 por feriado trabalhado, que deve ser pago no final do expediente do feriado trabalhado. Além disso, poderá desfrutar os benefícios que o sindicato oferece como convênios e um Clube de Campo bem montado e equipado para práticas esportivas e de lazer de toda família.

O vale transporte será fornecido a todos na forma da legislação pertinente e da cláusula décima quarta da Convenção Coletiva de Trabalho.

Outra questão também acordada diz respeito ao horário de labor, que será das 9h às 18h com intervalo mínimo de 1 hora.

As empresas localizadas nos condomínios comerciais anexos aos supermercados e hipermercados, acompanharão o horário de fechamento do supermercado ou hipermercados, ressalvando o limite de jornada e as escalas indicadas.