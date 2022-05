“A revolução da Educação a Distância” será tema da VI Semana Integrada da EaD da UFGD

De 9 a 14 de maio, a Faculdade de Educação a Distância da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizará a sexta edição da Semana Integrada da EaD, com o tema: “A revolução da Educação a Distância: ética, cidadania e desigualdade social”. O evento será on-line com palestras nas noites de 9 a 13 de maio e seis opções de minicursos na manhã de 14 de maio.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 9, por meio do site: https://eadintegrada.ead.ufgd.edu.br/inscricoes/. Quem tiver frequência mínima de 75% receberá certificado de 40 horas.

A programação prevê palestras temáticas transmitidas via webconferência no período noturno sobre: “Os desafios da Educação a Distância online e Curricularização da Extensão” com Daniela Lima Figueiredo (UFG) e Frederico Fernandes (UEMS) com mediação de Elizabeth Rocha; “Gestão de Pessoas em Organizações e Eventos Esportivos” com Paulo Henrique Azevedo (UnB); “O Desenvolvimento da Prática da Pesquisa Científica: Ciência, Tecnologia e Sociedade” com Flávio Paulo Milton (UFSCar); “Ensino de Libras como L2 durante a pandemia e o processo de elaboração de dicionário de mãos em Libras” com Charles Ferraz (UFRB); “O ensino a distância e sua importância para expansão da Educação Bilíngue do Brasil” com Rodrigo Rosso (INES).

Já no sábado, 14 de maio, serão oferecidas seis opções de minicursos: “Referenciais para o ensino de Libras com L2 e o Quadro Europeu de Referências para Línguas – CEFR” (7h às 8h45) com Clovis Batista de Souza; “L1 – processos fonológicos na soletração manual e na nativização de empréstimos do Português na Libras” (9h15 às 11h) com Clovis Batista de Souza; “Instrumentalização para o uso de filmes na Alfabetização Científica” com Fabiano Antunes; “Conto, reconto: os contos de fadas através do tempo” (7h às 11h) com Andréia Iguma; “Dança na Educação Física: ritmo e movimento” (7h às 11h) com Vívian Iwamoto; “Gestão de carreira: desenvolvendo valores e competências pessoais para a profissionalização” (7h às 11h) com Narciso Bastos Gomes.

A organização do evento tem como público-alvo todas as pessoas matriculadas nos cursos de graduação em Letras-Libras da EaD/UFGD e os do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), os estudantes dos demais cursos da UFGD e também os alunos de fora da instituição, que tenham interesse em participar das atividades e obter carga horária para “atividades complementares” de seus cursos, quando obrigatória.

Sobre o tema

O contexto pandêmico trouxe diversas situações em um nível nunca antes visto. A necessidade de manter as atividades sociais, profissionais e educacionais trouxe à tona a educação a distância, evidenciando sua importância na formação em espaços educacionais. Contudo, o ensino remoto ressaltou também situações de desigualdades sociais e a necessidade de rever as práticas educacionais e sociais em torno do ensino a distância.

Desse modo, o evento objetiva as discussões que busquem estabelecer reflexões entre teorias e práticas sobre as relações do indivíduo com a sociedade, o bem coletivo, a preservação da vida e a garantia dos direitos fundamentais pós pandemia.