11ª Conferência de Psicologia promove discussão sobre área organizacional e do trabalho

O evento promove maior compreensão sobre a área de atuação

A Psicologia Organizacional e do Trabalho, ou POT, como também é conhecida, é uma das áreas da Psicologia com maior taxa de empregabilidade, principalmente entre recém-formados. Para promover informação e compreensão sobre esta área de atuação, a UNIGRAN realizou a 11ª Conferência de POT, com palestras, mesa-redonda e apresentação de estudos de casos.

Discutir a POT na UNIGRAN tem se tornado prática. Desde 2013 o evento é realizado na Instituição e traz profissionais de renome, do estado e do país, para promover a discussão e informação sobre a área.

“A cada ano temos feito discussões diferentes, nessa busca de fazer com que os alunos consigam conhecer mais a POT, além da disciplina que já tem na grade curricular, mas também poder ver pessoas de outras áreas, de outros lugares, contribuindo com a gente também aqui na UNIGRAN”, comentou a professora da disciplina e uma das organizadoras do evento, Letícia Silva.

Durante o ano, os acadêmicos dos últimos períodos realizam estágio em empresas, e, durante o evento, apresentam os estudos de caso para os acadêmicos e professores. “Nós escolhemos alguns casos para serem apresentados. Durante o período da manhã, foram três casos apresentados, em três diferentes empresas aqui de Dourados, onde os alunos fizeram estágios durante o ano e mostraram a importância da Psicologia dentro das organizações de trabalho”, ressaltou a professora.

No período da noite, a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da UNIGRAN Capital, Jucimara Zacarias Martins, também trouxe os resultados de trabalhos realizados, ministrando a palestra ‘Intervenções positivas para a promoção do bem-estar psicológico dos profissionais da segurança pública’.

Seguindo o tema, ela falou sobre o trabalho realizado com profissionais de segurança pública, demonstrando a atuação profissional dentro de áreas que trabalham diante de muito estresse e até em condições hostis de trabalho. “O foco da palestra foi realmente demonstrar o que nós podemos fazer dentro de uma organização e também refletir sobre as técnicas e o trabalho da Psicologia, até pensar do quanto que essas técnicas são realmente efetivas”, explicou Jucimara.

Para a palestrante, o evento abre portas para os futuros profissionais, os colocando frente a frente com uma área de atuação com alta empregabilidade. “A Psicologia Organizacional e do Trabalho é uma importante área dentro da Psicologia e tem uma demanda muito crescente e, principalmente, para quem sai da universidade, pode já ter uma atuação mais rápida dentro das organizações e, para isso, nós precisamos oferecer para os nossos alunos uma formação mais contextualizada, para que eles tenham uma preparação tanto teórica quanto prática das possibilidades desse mercado, que inclusive é bem competitivo”, afirmou.

“Nós temos várias organizações que contratam, mas ao mesmo tempo elas têm muita demanda e tem uma rotatividade que é muito grande e, à medida que a gente prepara mais o nosso aluno, oferecendo assim, dentro da formação, essa vivência mais prática vai ajudá-lo”, completou.