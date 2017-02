Promoção de carnaval chega à Cinemark em Campo Grande

Ingressos do cinema no Shopping Campo Grande terão preços promocionais no dia 28 de fevereiro

Nesta terça-feira de carnaval, a Rede Cinemark oferece ingressos a preços promocionais aos clientes que frequentam o complexo de Campo Grande. O público poderá assistir a filmes em 2D por R$ 11 (matinê) e R$ 12,50 (à noite); e em 3D, por R$ 14 (matinê) e R$ 15 (à noite).

A programação completa do cinema pode ser consultada no site da Rede: www.cinemark.com.br. A promoção não é válida para salas XD, Prime e D-Box.

Serviço

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909

Ingressos – terça-feira (28/2)

Preços: sessões em 2D – R$ 11(matinê) e R$ 12,50 (à noite); em 3D – R$ 14 (matinê) e R$ 15 (à noite)

