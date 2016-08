Publicada em 31 de agosto de 2016 às 16:19

Na tarde dessa terça-feira (30), por volta de 17h, na BR 163, km 323, em Rio Brilhante, a Policia Rodoviária Federal com apoio da Policia Militar recuperou o veículo Toyota Hilux, placa de Nova Alvorada do Sul/MS e prendeu o condutor J. R. de S., 34 anos, pelo furto do veículo.

A PRF recebeu a informação da PM de Rio Brilhante de que havia sido furtado uma caminhonete Hilux em Nova Alvorada do Sul, e poderia estar sendo levada para Dourados. A PRF, com o apoio dos PM’s Sd Santana e Sd Evellin, abordou o referido veículo, e indagado, o condutor informou que tinha conhecimento de que o veículo era furtado, e que o pegou de um indivíduo chamado Fernando no posto Taurus em Nova Alvorada do Sul e o levaria até Dourados, onde receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela entrega do veículo.

No interior do veículo foram localizados quatro aparelho celulares, sendo um da marca Nokia, um da marca Microsoft, um da marca LG, e um da marca Sansumg Duos, uma carteira contendo documentos do proprietário do veículo e o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul para as providências legais.