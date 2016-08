Publicada em 30 de agosto de 2016 às 06:59

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresentou, durante reunião nesta segunda-feira (29/08), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), os dados do setor industrial de Mato Grosso do Sul ao cônsul para assuntos econômicos dos Estados Unidos no Brasil, Tomás Guerrero. “Destacamos que em 2013 o PIB Industrial do Estado atingiu R$ 13,6 bilhões, representando 22,2% do PIB total sul-mato-grossense, e a projeção para este ano é de fechar em R$ 18,4 bilhões, um crescimento de 8% no período de três anos”, informou.

Sérgio Longen também destacou ao cônsul norte-americano no Brasil que o Estado deve encerrar o ano com 7.577 estabelecimentos industriais e 127.722 trabalhadores formais até junho. “O setor industrial deve fechar 2016 com US$ 2,71 bilhões de receita com as exportações de produtos industrializados e faturamento de R$ 43,3 bilhões. Além disso, expliquei a ele que os segmentos industriais estratégicos do Estado são frigorífico, sucroenergético, construção civil, papel e celulose, alimentos e bebidas, têxtil e vestuário, metalmecânico e extrativo mineral”, detalhou.

Segundo o cônsul Tomás Guerrero, a finalidade da visita à Fiems foi coletar informações sobre o setor industrial sul-mato-grossense para facilitar futuras prospecções de negócios por parte de empresas norte-americanas. “O meu trabalho no Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo (SP) exige que eu tenha dados sobre as indústrias de Mato Grosso do Sul e, em especial, de Campo Grande. Por isso, agendei essa visita ao presidente Sérgio Longen para aprender mais sobre o Estado e como está funcionando a economia local”, explicou, programando para breve uma nova visita ao Estado para conhecer as plantas industriais em operação.