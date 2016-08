Publicada em 31 de agosto de 2016 às 10:18

Um grande número de pessoas prestigiou a entrega da cobertura do Espaço Feira do Parque dos Ipês, na noite desta terça-feira, que foi abrilhantada por várias atrações culturais. O prefeito Murilo que autorizou a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária a instalar as tendas visitou todas as instalações e recebeu elogios de feirantes e clientes pela iniciativa.

O momento da entrega ocorreu exatamente num período chuvoso e a maioria dos visitantes fez questão de falar da tranquilidade para realizar suas compras. “Isso aqui tá bom demais e facilita principalmente para as pessoas idosas que sempre gostam de ir às feiras por opção de compra ou até mesmo por costume”, comentou um cliente.

A cobertura não vai atender apenas a feira agroecológica já que ficará permanente no local e a venda de produtos só acontece nas terças. A intenção da prefeitura é utilizar as tendas para diversos outros eventos já que se trata de um espaço considerável, capaz de sediar apresentações culturais e outros tipos de feiras como de livros, artesanato, entre outras.

Em Dourados são nove feiras agroecológicas em funcionamento durante a semana, sendo elas a do Parque dos Ipês, do Izidro Pedrozo, de Vila Vargas, Parque Alvorada, Jardim Flórida, BNH III Plano, Praça do Cinquentenário, BNH I Plano e a feira livre da Rua Cuiabá, que em breve será transferida para o novo espaço em construção, na Vila Rigotti.