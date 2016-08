Publicada em 30 de agosto de 2016 às 07:22

Tite comandou o seu primeiro treinamento como técnico da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira, no Estádio Casablanca. Com pressa para dar uma identidade para a equipe que figura na sexta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e enfrentará o Equador na quinta-feira, em Quito, o comandante já esboçou uma formação titular.

A primeira escalação de um time de linha feita por Tite na Seleção foi revelada em um treinamento defensivo de bolas paradas: Daniel Alves; Geromel, Gil e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian, Renato Augusto e Neymar; Gabriel.

Ainda é cedo, contudo, para assegurar que esse será mesmo o Brasil diante do Equador. Jogadores como o atacante Gabriel Jesus, o meia Lucas Lima e o volante Rafael Carioca realizaram apenas trabalhos físicos, por exemplo, neste início de semana. Os zagueiros Miranda e Marquinhos ainda não se apresentaram, o que, quando ocorrer, levará Geromel para a reserva.

Também existe uma dúvida em relação ao goleiro que enfrentará os equatorianos. Alisson, Marcelo Grohe e Weverton disputam a posição de titular e revezaram-se na primeira atividade do Brasil em Quito.

Após a estreia de Tite diante do Equador, a Seleção Brasileira retornará ao País para jogar contra a Colômbia, em 6 de setembro, na Arena da Amazônia.

Da Gazeta Esportiva