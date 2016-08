Publicada em 31 de agosto de 2016 às 09:07

O corredor de Campo Grande, Leonardo Moraes da Silva, da ACORP, venceu no último domingo a Meia Maratona Internacional de Assunção com o tempo de 1 hora e 13 segundos. Ele chegou cerca de cinco minutos a frente do segundo colocado, o paraguaio Alejandro Elizache, e do também campo-grandense Flávio Bezerra de Carvalho, que foi o terceiro.

Os dois corredores de Mato Grosso do Sul disseram que estavam satisfeitos com o resultado da corrida. “Viemos aqui para lutar pelo menos pela quinta colocação e como ficamos em primeiro e terceiro foi muito bom”, comemorou Leonardo.

Leonardo disse que esta foi a sua primeira experiência fora do Brasil e que o objetivo dele e de outros atletas de Mato Grosso do Sul e conseguir bons resultados internacionais para se inscrever no bolsa atleta. “Agora temos que conseguir resultados fora também, pois isso faz a diferença na hora de pleitear ajuda governamental”.

A Meia Maratona Internacional de Assunção foi disputada no domingo juntamente com a Maratona e as corridas de 10 e 5 quilômetros. Nos 10 quilômetros o corredor de Ponta Porã João Paulo Filippini ficou em segundo lugar na prova vencida pelo argentino José Ibarra Franco. No feminino categoria 50 anos, a douradense Elizabeth Coca foi a primeira colocada.

Este ano mais de 3.500 atletas de 10 países disputaram a Maratona Internacional de Assunção que considerado maior evento esportivo amador daquele pais. A maratona foi vencida pelos quenianos David Kiproticha Bowem, no masculino, e Priscilla Lorchima, no feminino.

Antonio Coca