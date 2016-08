Publicada em 31 de agosto de 2016 às 07:42

As pragas – como carrapatos, baratas, formigas e outros insetos – podem trazer diversos problemas à sua casa. Para solucionar estas questões, a prevenção acaba sendo sempre a melhor opção. A dedetização é muito importante, seja em ambientes públicos ou privados, para eliminar esses agentes transmissores de doenças e impedir que eles continuem no ambiente.

Quem tem animal de estimação em casa, no entanto, costuma ficar apreensivo a respeito do que fazer neste momento, com medo que a dedetização prejudique os animais domésticos. No entanto ela é essencial para garantir também o bem-estar de seus pets, evitando que essas pragas entre em contato com eles e transmitam doenças.

Para garantir o bem-estar de todos, no entanto, é essencial que este serviço seja feito por uma pessoa especializada. Pois só uma empresa especializada, com funcionários treinados, saberá as medidas necessárias para garantir segurança e bem-estar para sua família e seus animais de estimação.

Evitando as pulgas de entrarem no seu ambiente

Muitas infestações de pulgas e carrapatos podem acontecer dentro da sua casa, acabando com a velha teoria de que apenas os cães e gatos que vão para a rua podem pegar essas pragas. Afinal, uma vez infestados, é possível que muitas pulgas estejam no interior das residências – em frestas no piso, rodapés, carpetes ou tapetes – em forma de ovos, apenas esperando eclodirem para recomeçarem a infestação.

Esses ovos podem permanecer em sua casa – ou em outros ambientes considerados protegidos onde cães e gatos vivem – durante até um ano; e normalmente no verão, quando o calor e umidade aumentam, esses ovos se transformam nas temidas pulgas adultas. Por isso é essencial cuidar também do ambiente, fazendo com que esses ovos sejam eliminados e não deem a oportunidade de um novo ciclo de infestação começar.

Os riscos

Especificamente as pulgas, podem oferecer diversos riscos aos seus animais. Seu pet pode receber até 400 picadas por dia, causando as coceiras, desconfortos e até mesmo a possibilidade de desenvolver outras doenças ainda mais perigosas para seu bicho de estimação e as outras pessoas da casa, como a peste bubônica.

Mas além disso, outros animais também podem oferecer riscos, como as baratas, formigas e ratos. Isto porque esses animais podem contaminar os alimentos, e até mesmo levar outras bactérias e vírus para dentro de sua casa.

Animais como cachorros e gatos podem ainda ter o instinto de caçadores, vendo nessas pragas urbanas um possível alvo. O contato direto com esses animais e seu provável consumo por parte dos animais de portes maiores deve ser vigiado de perto. Se o seu cão ou felino estiveram em contato com tais pragas, fique atento a qualquer mudança de comportamento e procure um veterinário o quanto antes.