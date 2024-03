Zé Teixeira solicita escola agrícola e faculdade para Caarapó

A formação de técnicos preparados é uma das formas para incentivar e aprimorar a produção agropecuária em Mato Grosso do Sul. Neste sentido, o deputado Zé Teixeira (PSDB) reiterou nesta terça-feira (5) o pedido de estudos para implantação de Escola Técnica Agrícola, em Caarapó.

Na indicação encaminhada ao Governo do Estado, o deputado destaca que o município está inserido numa região altamente produtiva e que a formação de profissionais qualificados ajuda no desenvolvimento da economia local. No pedido que partiu da vereadora Marinalva de Souza Farias da Costa, Zé Teixeira sugere que a escola seja implantada em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, outros órgãos públicos e iniciativa privada.

Ensino Superior – O deputado reiterou ainda o pedido de implantação de campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Caarapó. O pedido original também partiu da vereadora Marinalva e leva em consideração que a população precisa se deslocar para outros municípios para cursar uma faculdade.