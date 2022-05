Zé Teixeira solicita equipamento para atender Associação dos Produtores Rurais de Deodápolis

Um dos principais representantes do setor produtivo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), solicitou ao Governo do Estado a destinação de uma ensiladeira agrícola completa para atender as necessidades dos pequenos produtores da Associação dos Produtores Rurais da 13ª Linha, em Deodápolis.

Com expectativa neste atendimento, fomos procurados pelo Presidente da Associação da 13ª Linha, Senhor Tércio Francisco Ferreira de Souza, da comunidade de produtores familiares do Município de Deodápolis, que expôs a necessidade do equipamento, pediu nosso apoio e intercessão pela aquisição e destinação de uma ensiladeira completa para atender principalmente as demandas do setor da pecuária.

A ensiladeira é um equipamento utilizado para triturar a massa verde descartada de culturas como o milho e o sorgo, reaproveitando esse material como alimento para os animais, o que é de grande importância para qualquer pequeno agricultor. Por isso entendemos a relevância da solicitação, no que contamos com o apoio do Governo do Estado permitindo este atendimento.