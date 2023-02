Zé Teixeira reivindica reforma geral na Escola localizada no Distrito de Cristalina

Para propiciar melhorias para Caarapó, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando providências visando à reforma geral do prédio onde se encontra instalada a Escola Estadual Padre José de Anchieta, localizada no Distrito de Cristalina, em Caarapó.

Em sua proposição, Teixeira afirma que a recente abertura de turma do primeiro ano de ensino médio na única sala de aula disponível em 2023, e a necessidade de construção de duas outras salas para as turmas de segundo e terceiro ano que deverão ser abertas no próximo ano, além da necessidade de fechamento lateral da quadra de esportes, já que em dias de chuva o local fica inviabilizado para uso.

“Salientamos a importância em oferecer uma estrutura física adequada para aprendizagem de nossas crianças e jovens, já que passam grande parte do seu tempo na escola, que deve oferecer ambiente acolhedor, o que traz como resultado alunos mais envolvidos com sua própria aprendizagem”, destaca o parlamentar.

Teixeira complementa. “Diante da importância da continuidade de formação de nossos jovens, pedimos a atenção especial do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, no atendimento com a construção das duas salas de aula e fechamento lateral da quadra de esportes”, finaliza.