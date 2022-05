Walter Carneiro Júnior diz que sua pré-candidatura a deputado federal é um grande desafio

Pré-candidato do PP à Câmara Federal conclama amigos e seguidores para uma nova missão

O ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Júnior, disse na quinta-feira (28), durante entrevista, que sua pré-candidatura a deputado federal é um grande desafio e que conta com apoio de várias lideranças políticas e amigos em torno de um amplo projeto que envolve a eleição de Eduardo Riedel (PSDB) para o Governo do Estado e Teresa Cristina (PP) para o Senado.

O projeto, segundo ele, envolve ainda a reeleição dos cinco deputados estaduais do PP e a eleição de boa representatividade na Câmara dos Deputados.

“Agora, estou tendo a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho, poder ouvir um pouco mais a população e construir esse projeto pelo PP, partido da ministra Teresa Cristina. Nós temos ai cinco importantes pré-candidaturas a deputado estadual de correligionários que já têm mandatos, que são as do Londres Machado, Barbosinha, Marçal Filho, Gerson Claro e Evander Vendramini. Então, a gente está tendo a oportunidade de construir um projeto novo. Pra mim, um desafio também, essa pré-candidatura a deputado federal”, disse, durante entrevista ao jornalista Lili Corrêa, do portal Clube de Imprensa.

Pré-candidato do PP, Walter Carneiro Júnior conclama amigos e seguidores para o que considera uma nova missão: atuar na Câmara dos Deputados em favor de projetos voltados a investimentos nos 79 municípios do Estado.

“Eu encaro isso como uma missão, essa pré-candidatura de deputado federal. E estou conclamando todos os nossos apoiadores, nossos colegas de trabalho da Sanesul, os nossos amigos, os agentes políticos que durante todo esse tempo nos acompanharam e foram testemunhas desse trabalho para agora, numa nova etapa, trabalhar em prol do Estado”, acrescentou.

Ele disse que enquanto dirigente da Sanesul teve a oportunidade de ajudar no processo de desenvolvimento dos 68 municípios onde a empresa mantém a concessão dos serviços públicos e que agora percorre todas as regiões prestando contas de seu trabalho e ouvindo as demandas da população.

“Acho que o agente público tem o dever de prestar contas do que faz. Nós estamos tendo a oportunidade nesse momento de prestar contas de uma etapa que nós cumprimos, enquanto diretor-presidente da Sanesul e agora compartilhar e convocar os amigos para um novo desafio”, afirmou.

O pré-candidato do PP reforçou que recebeu a incumbência do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) de fazer entregas de obras contratadas nos municípios, incluindo de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário e que os investimentos impactaram positivamente na vida das pessoas, o que, segundo ele, representa prevenção a saúde mais qualidade de vida para as famílias sul-mato-grossenses.

Walter Carneiro Júnior disse que agora volta a conversar com prefeitos, vereadores, lideranças políticas e a população, mas desta vez, para expor suas propostas e ouvir sugestões.

“Agora, numa nova etapa, queremos trabalhar em prol do Estado, desenvolvendo um mandato muito presente nos municípios, captando recursos para fazer investimentos que as nossas cidades tanto precisam e, fundamentalmente, defender uma bandeira da agricultura, desenvolver a oportunidade de educação e geração de empregos. Acho que é só assim que a nossa população cresce de maneira uniforme, capacitada e que a gente possa ter mais esperança para as famílias de Mato Grosso do Sul”, sugere.