Vereador Thiago Vedana solicita ampliação da rede de esgoto entre outras providências

O vereador Thiago Vedana encaminhou importantes pedidos ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso. As solicitações foram apresentadas durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Ponta Porã, terça feira, 6 de fevereiro.

Vedana pede ao poder Público Municipal que seja feita a construção de uma faixa de pedestres elevada em frente à Escola Elite, na avenida Brasil, nº 3101, no Centro.

Ele justificou a solicitação ao afirmar que o pedido tem por escopo trazer segurança aos pedestres, para que possam cruzar esta movimentada via, evitando acidentes e mantendo o trânsito organizado, reiterando a necessidade em razão de ser mais eficiente a faixa elevada do que as comuns, mormente em local que se encontram diversas escolas (Rede de Ensino Elite, Unigran EAD), comércios e igrejas.

Esgoto

O Parlamentar pede ainda que seja providenciada a instalação de Rede de Esgoto na Vila Ferroviária – Vila dos Professores.

No corpo da justificativa o vereador expôs: “a instalação de rede de esgoto na Vila dos Professores trará benefícios diretos à população local, diminuindo o risco de contaminação por doenças, bem como cooperando com o meio ambiente, evitando contaminação de córregos, e rios, preservando nossos recursos hídricos”.