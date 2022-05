Vereador Cemar Arnal reúne lideranças e faz prestação de contas do mandato

Da mesma forma como agiu em outra oportunidade, o vereador e vice-presidente da Câmara de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade) reuniu um grupo seleto de assessores e simpatizantes no Plenarinho da Casa de Leis, na quarta-feira, 13 de abril.

Além de fazer uma prestação de contas do mandato, o vereador aproveitou a reunião para troca de ideias, sugestões e discutir com o grupo como decidir pautas prioritárias de forma coletiva.

“Essa equipe é fantástica. Estou na Câmara todos os dias, de segunda a sexta-feira, e o nosso gabinete está aberto indistintamente. Parabéns a todos”, apontou.

Durante a prestação de contas foram apresentadas diversas ações desenvolvidas, tanto no atual mandato como nas legislaturas anteriores.

Cemar também comentou as boas parcerias. “Favor não tem como pagar com dinheiro e ressalto apoio amplo que recebi do ex-prefeito de Coxim, o grande amigo e ex-deputado estadual Junior Mochi”, mencionou. “Esse conjunto de coisas boas é que torna nosso mandato diferenciado”, completou.

O vereador reconhece momento difícil pelo qual passa Dourados, porém incentivou o grupo a continuar na busca por melhorias em todos os níveis da gestão. “Com muito trabalho, fé, esperança, coragem e acima de tudo perseverança, vamos vencer, juntos, as dificuldades”, pontuou.