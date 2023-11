Veículo com 1,5 tonelada de maconha é apreendido em Ponta Porã

Policiais Militares do 4⁰ Batalhão e Policiais Civis de Ponta Porã em operação conjunta apreenderam grande quantidade de maconha, na manhã da última segunda-feira (27/11).

A ocorrência foi registrada por volta das 9h30. A denúncia relatava que um veículo VW Saveiro com placas de São Miguel/AL estaria carregado de maconha. A denúncia ainda citava o endereço e o bairro onde o veículo encontrava-se escondido.

Diante dos fatos as equipes deslocaram até o local, sendo uma residência no bairro Jardim Ivone, região Norte de Ponta Porã e localizaram o veículo e a droga.

Os policiais realizaram a apreensão da droga e do automóvel, totalizando 1.590 quilos de maconha, no local também foi apreendida uma balança do tipo industrial.