Trator esteira roubado no Paraná é recuperado no mesmo dia pelo DOF em Batayporã

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na tarde desta quinta-feira (15) uma máquina Caterpillar D-4 de cor amarela que havia sido roubada, no mesmo dia, no Paraná conforme registro de um Boletim de Ocorrência daquele Estado.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo na rodovia MS-276, área rural do município de Batayporã, com a informação do referido roubo. Durante diligências, um caminhão com as mesmas características e a máquina acima cita foram encontrados.

O condutor (46) e o passageiro (43) disseram que foram contratados por um homem de Aral Moreira para pegar a máquina em uma chácara no Paraná e transportá-lo até aquela cidade. Durante a checagem dos agregados do veículo constatou-se o registro de roubo ocorrido na presente data.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com os veículos e os dois homens, na Delegacia da Polícia Civil em Batayporã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 752 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.