Sucesso de público, Giro Cultural leva entretenimento, arte e diversão para todos os douradenses

Nos moldes do DDA, o evento será realizado mensalmente em praças de diferentes bairros da cidade, que além de sediar o evento, passam por revitalização

Milhares de pessoas marcaram presença na Praça do Parque Alvorada para a realização da primeira edição do Giro Cultural, ação da Prefeitura de Dourados que leva apresentações, música, dança, teatro, entre várias outras expressões culturais para a população. O evento gratuito também promove a valorização dos artistas regionais e a geração de renda.

A programação diversificada agradou a todos os públicos, com exposição de carros antigos, concurso de skate e de grafite, oficinas, apresentações culturais com o CTG de Dourados, Banda do Exército da 4ª Bda de Cavalaria Mecanizada, Sulcata Cultural, cantores regionais, Feira de Artesanato, recreação para crianças, praça de alimentação e muito mais.

“Eu estou gostando muito desse vento. Eu não moro no Parque Alvorada, sou lá da Vila Toscana, mas vim aqui participar e estou achando incrível, estão de parabéns, a Prefeitura mandou muito bem nessa”, ressalta a senhora Eliane.

O Giro Cultural é realizado mensalmente pela Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Assim como na primeira edição, o espaço que receberá o evento irá passar por completa revitalização e reforma.

“O projeto Giro Cultural tem a proposta de proporcionar um sábado de lazer e arte às famílias. A ação vai percorrer as praças de vários bairros do município e levar muita diversão, entretenimento e cultura, aliando ao incentivo aos empreendedores da economia local, que estarão expondo seus produtos na Feira do Empreendedorismo”, reforçou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cleriston Recalcatti.

“Esse evento está lindo, tem espaço para todos os tipos de públicos e atrações para todos os gostos. Estou gostando muito e já estou esperando as próximas edições”, afirma a jovem Julia Bueno.