Riedel firma compromisso para asfaltar bairro mais antigo e populoso de Rio Negro

Com uma gestão municipalista, que busca o bem-estar das pessoas, o governador Eduardo Riedel reafirmou o compromisso em asfaltar o bairro santa Fé, o mais antigo e populoso de Rio Negro, beneficiando mais de 1,5 mil moradores da cidade. Este investimento vai permitir que o município chegue a 100% das suas vias públicas pavimentadas.

“Entre nossas ações principais está o diálogo e atendimento aos municípios, o que só reforça nosso planejamento de beneficiar as pessoas, proporcionado mais qualidade de vida à população. O asfalto no bairro Santa Fé será concluído, podem contar com nosso apoio”, afirmou o governador.

Riedel recebeu nesta segunda-feira (24) uma comitiva de Rio Negro, na sala de reuniões da Governadoria, que contou com a presença do prefeito Cleidimar da Silva Camargo, o “Buda do Lair”, além de vereadores e secretários municipais da cidade.

“Esta obra é muito importante para cidade, pois o Santa Fé é o bairro mais antigo e populoso de Rio Negro. Uma obra que nós sonhamos há muito tempo e que agora tivemos o compromisso do governador sobre a conclusão do asfalto. Um sonho que vai se tornar realidade”, afirmou o prefeito.

Ele elogiou a “gestão municipalista” que o governador adota já no começo do mandato. “Uma administração estadual que é voltada aos municípios, que tem feito a transformação na vida da população do Estado. Lá (Santa Fé) são mais de 1,5 mil moradores e só tem asfalto no começo do bairro”. A expectativa é de investimento de R$ 17 milhões do Estado.

Os vereadores da cidade destacaram que o Governo do Estado passa confiança aos municípios e uma expectativa positiva para os próximos anos, cumprindo compromissos firmados. Também participaram da reunião o deputado federal Beto Pereira, o deputado estadual Jamilson Name e o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha.