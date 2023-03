Quatro são presos pelo DOF com mais de 300 quilos de maconha

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta sexta-feira, um veículo VW/Bora carregado com 328,5 Kg de maconha. A ação policial ocorreu durante um bloqueio para fiscalização na rodovia MS-295, na área rural do município de Tacuru-MS. Os militares abordaram, inicialmente, o condutor e a passageira de um veículo Nissan/Sentra. Logo em seguida, o condutor do VW Bora ignorou a ordem de parada e evadiu-se abandonando o veículo cerca de dois quilômetros à frente.

O VW Bora estava carregado com o entorpecente. Durante as buscas na vegetação um casal foi localizado. Contaram aos policiais que pegaram o veículo, com a droga, na cidade de Coronel Sapucaia e levariam até a cidade de Itajaí-SC. Disseram, ainda, que contavam com o apoio do casal que seguia no Nissan/Sentra e que a comunicação se dava, por telefone celular, entre as duas mulheres.

Durante a checagem dos agregados dos veículos e das quatro pessoas, os militares localizaram um mandado de prisão a cumprir em desfavor da passageira do Nissan/Sentra, uma mulher de 34 anos de idade, que mentiu sobre seu verdadeiro nome e apresentou uma identidade falsa aos policiais do DOF.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Tacuru. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 750 mil reais.

